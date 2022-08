Energikostnader skaper krise for britiske puber og bryggerier som kan måtte stenge

Advarselen kommer fra sjefene for seks av landets største bryggeri- og pubselskaper. De har sendt et åpent brev til regjeringen der de oppfordrer dem til å ta grep for å hindre ubotelig skade på den tradisjonsrike sektoren.

Selskapene Greene King, JW Lees, Carlsberg Marston's, Admiral Taverns, Drake & Morgan og St Austell Brewery står bak henvendelsen.

En voldsom økning i gassprisene i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina skaper store problemer både for britiske forbrukere og bedrifter.

Den britiske reguleringsmyndigheten Ofcom varslet fredag at regningen for en gjennomsnittlig britisk husholdning vil øke med 80 prosent i oktober. Prisøkningen for bedrifter kan bli enda høyere, og noen pubeiere har fortalt om firedoblede utgifter.

