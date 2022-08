Ukrainske myndigheter: Har innledet offensiv i Kherson-området

Offensiven er særlig rettet mot byen Kherson, den eneste regionshovedstaden russiske styrker har lyktes med å innta i Ukraina.

The Guardian er et av mediene som gjengir en uttalelse fra Natalia Humenyuk, talsperson for Ukrainas sørlige kommando.

Serheij Khlan i regionrådet i Kherson sier til ukrainske Pryamyi TV at dette er begynnelsen på en operasjon der det okkuperte området skal gjenerobres.

– Det har i dag vært kraftige artilleriangrep på fiendens posisjoner i hele det okkuperte området i Kherson-regionen, sier han.

Meldingene om en offensivt er så langt ikke verifisert fra uavhengig hold. Det har i flere uker vært meldt at ukrainske styrker har forberedt en motoffensiv i sør, blant annet med systematiske angrep mot bruer og ammunisjonsdepot i området.

