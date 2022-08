Studie: Grønlandsisen smelter raskere enn antatt

Ifølge studien, som er utført av Nature Climate Change-prosjektet og omtalt i Washington Post, vil 3,3 prosent av den enorme Grønlandsisen smelte. Det vil skje selv om det over natten ble full stans i alle utslipp av klimagasser. Som en følge av issmeltingen kommer verdenshavene ifølge studien til å stige med nærmere 30 centimeter, noe forskerne antyder kan komme til å skje innen 2100.

– Alle nye studier har nå høyere tall enn den forrige, konstaterer en av medforfatterne, William Colgan ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus). Sammen med kollegaer i Norge, USA, Belgia, Nederland, Sveits og Finland har de danske og grønlandske forskerne studert Grønlandsisens overflate, for deretter å regne ut hvor mye is som vil smelte som følge av global oppvarming. Mer avanserte dataanalyser av Grønlandsisen har tidligere konkludert med at temperaturøkning forårsaker noe lavere smelting enn det den nye studien anslår.

