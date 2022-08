Oppskytingen av Nasas månerakett utsatt på ubestemt tid

Neste mulighet for å få gjennomført oppskytingen er fredag, men det er et åpent spørsmål om et nytt forsøk kan gjøres så raskt. Det er også tenkelig at oppskytingen kan utsettes til midten av september eller senere.

Den ubemannede ferden fra Kennedy Space Center i Florida blir den første store testflygingen i Nasas Artemis-prosjekt. Det har som mål å sende astronauter til månen for første gang siden slutten av Apollo-programmet for 50 år siden.

Hvis alt går bra, kan astronauter så tidlig som i 2024 være klare for en runde rundt månen. Nasas mål er å lande to personer på månens overflate innen utgangen av 2025.

Lekkasje

Oppskytingen skulle etter planen skje i løpet av et vindu på to timer mandag ettermiddag, cirka klokken 14.33 norsk tid. Mens minuttene tikket av gårde, startet og stoppet Nasa nedtellingen flere ganger.

Under fyllingen av drivstoff på den store raketten som har fått navnet Space Launch System (SLS), ble det oppdaget en lekkasje av eksplosjonsfarlig hydrogen, men denne ble brakt under kontroll. Lekkasjen skjedde på det samme stedet på raketten der det oppsto lekkasje under en øvelse i vår.

Fyllingen av drivstoff var da allerede rundt en time forsinket på grunn av tordenvær i nærheten av Kennedy Space Center.

Motortrøbbel

Deretter oppsto et nytt problem, denne gangen med kjølingen av en av rakettens fire hovedmotorer. Nasas teknikerne fortsatte arbeidet med å forsøke å løse problemet fram til kunngjøringen om utsettelse kom.

– Dette er en svært komplisert maskin, et svært komplisert system, og alle de tingene må fungere. Du vil ikke tenne lunta før det er klart, sier Nasa-sjef Bill Nelson.

– Dette er en del av rombransjen og særlig en testflygning, sier Nelson med henvisning til mandagens utsettelse.

Stresstest

Det første Artemis-ferden skal sende et Orion-fartøy inn i bane rundt månen. Turen er planlagt å ta seks uker, og fartøyet skal deretter lande i Stillehavet i oktober. Om bord er testutstyr, blant annet dukker med sensorer som måler forskjellige påkjenninger underveis.

– Vi skal stressteste det. Vi kommer til å få det til å gjøre ting som vi aldri ville gjort med et mannskap om bord for å prøve å gjøre det så trygt som mulig, har Nelson tidligere forklart.

Den 98 meter høye måneraketten er den kraftigste raketten Nasa noen gang har bygget, enda kraftigere enn Saturn V-raketten som i sin tid brakte amerikanske astronauter til månen.

Nasas kommentator Derrol Nail sa mandag at teknikerne fortsatt analyserer motorproblemet. Utfallet av granskingen vil avgjøre når et nytt oppskytingsforsøk kan gjennomføres.

