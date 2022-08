OECD: Telenor kan ikke klandres for at mobilmast ble brukt til massakre

Selskapet kom i søkelyset etter at det ble kjent at en mobilmast ble brukt av militære i Myanmar i angrep på den sivile minoritetsbefolkningen i en fiskerlandsby. Angrepene skjedde i oktober 2016 og august 2017. Soldater klatret opp i tårnet og skjøt mot sivile.

Rettighetsgruppen Committee Seeking Justice for Alethankyaw mente at mobilselskapet brøt med OECDs retningslinjer ved å bygge ut telekom-infrastruktur i et konfliktområde.

Men OECDs kontaktpunkt som har undersøkt saken nærmere, gir Telenor støtte i sin slutterklæring, skriver Bistandsaktuelt.

– Vi har ikke funnet grunnlag for å konkludere med at Telenor har forårsaket eller bidratt til det som hendte i Alethankyaw, sier Frode Elgesem, leder for OECDs norske kontaktpunkt, til tidsskriftet.

– Kunne ikke forutse

Telenor har redegjort for at mobiltårnet i landsbyen ble reist i 2016, før drapene fant sted. Men det ble ikke satt i drift før i 2018, året etter angrepene.

Elgesem og hans team i OECDs kontaktpunkt mener bruk av telekominfrastruktur til skadelige formål er en kjent risiko. Men klageorganet mener at Telenor ikke kunne forutse at soldater skulle ta i bruk tårnet for å skyte mot sivile.

– Det fantes informasjon om eskalering av konflikten i Rakhine, men på dét tidspunktet Telenor engasjerte seg i Myanmar var det ingen aktører som hadde identifisert risikoen om misbruk av en telemast for militære formål. Telenor hadde identifisert en rekke andre risikoer i dette området og inkludert disse i sine aktsomhetsvurderinger, men etter en samlet vurdering av informasjon vi har fått fra uavhengige eksperter, samt fra Telenor, mener vi det ikke er rimelig å forlange at selskapet skulle ha inkludert misbruk av teletårn i sine aktsomhetsvurderinger, sier Elgesem.

– Prioriterte ikke rohingyaene

Telenor får samtidig kritikk for ikke å ha inkludert rohingya-minoriteten i sine aktsomhetsvurderinger.

-Vi har ikke funnet spor av at selskapet har prioritert minoriteten i de aktsomhetsvurderingene som er gjennomført i Myanmar. Dét er en tydelig kritikk fra vår side, sier Elgesem.