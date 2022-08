Støre diskuterte Ukraina og strøm med Sveriges statsminister

– Norge og Sverige er gode naboer og har en lang og nær relasjon. Det er spesielt viktig i en tid med krig i Europa, sier Støre i en pressemelding fra Statsministerens kontor.

– Både Norge og Sverige er opptatt av å fortsatt gi støtte til Ukraina. Vi må styrke Ukrainas evne til selvforsvar og statens evne til å fungere.

Støre er i Stockholm for å diskutere sikkerhetspolitikk, energikrise og Ukraina med Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Han ga også sin støtte til Sverige for deres politiske arbeid for å bli medlem av forsvarsalliansen Nato.

De to nordiske lederne ble også enige om at Norge og Sveriges energiministre skal møtes for å diskutere energikrisen.

