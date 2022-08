Piloter tatt ut av tjeneste etter slagsmål i cockpit

Hendelsen skjedde på en flyging mellom Genève og Paris i juni, ifølge avisen La Tribune. De to flygerne begynte å slåss mens flyet var i luften. Selve flygingen skal imidlertid ikke ha blitt påvirket. En av kabinpersonalet grep til slutt inn og ble værende i cockpiten fram til flyet hadde landet, skriver den sveitsiske avisen.

Det franske flyselskapet granskes nå etter en rapport fra det franske luftfartstilsynet BEA, der det kommer fram at flere av selskapets piloter ikke alltid følger sikkerhetsprotokollen.

Blant annet nevnes en hendelse i 2020 da det ble drivstofflekkasje på et Air France fly som var på vei fra Kongo-Brazzaville til Paris. Pilotene omdirigerte flyet, men de lot være å nødlande så fort som mulig slik de ifølge sikkerhetsprosedyrene skulle ha gjort.

Tre lignende hendelser mellom 2017 og 2022 blir også trukket fram i rapporten.

Air France opplyser at selskapet vil gå gjennom sine sikkerhetsprosedyrer og lover å etterfølge anbefalingene som BEA har kommet med, blant annet å følge enda nøyere opp at flygerne setter seg inn i alle sikkerhetsrutiner og etterfølger dem.

Selskapet påpeker samtidig at det har tusenvis av flyginger hver dag og at rapporten kun har nevnt noen få hendelser. Pilotforeningen i Air France insisterer på at sikkerheten er av aller største viktighet for alle pilotene.

