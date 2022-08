Facebook har nådd et foreløpig forlik i personvernsøksmål

Dokumenter som er innlevert til en domstol i San Francisco i USA avslører ingen summer eller vilkår for forliket, men Facebooks eierselskap Meta ber om at den pågående rettssaken blir satt på pause i 60 dager mens de endelige detaljene blir utarbeidet.

Zuckerberg anklages personlig i søksmålet der det hevdes at han var direkte involvert i personvernskandalen med Cambridge Analytica.

Riksadvokat Karl Racine mener Zuckerberg var tett på oppbyggingen av rammeverket som la til rette for at det britiske konsulentselskapet kunne hente ut opplysninger om over 70 millioner Facebook-brukere i USA.

En varsler avslørte i 2018 at opplysningene ble brukt politisk, blant annet til å skaffe støtte til Donald Trump.

I kjølvannet av skandalene rundt Cambridge Analytica ble Facebook ilagt en bot på 5 milliarder dollar. De ble også pålagt å styrke personvernet.

Facebook fjernet tilgangen til brukerdata for tusenvis av applikasjoner som ble brukt for å misbruke denne informasjonen.

