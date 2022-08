Svenske toppolitikere stimlet sammen i Eskilstuna etter skyting

Fredag ble en kvinne og en liten gutt såret da de ble truffet av skudd på en lekeplass i Eskilstuna vest for Stockholm. Ingen er pågrepet, og ifølge øyenvitner og svenske medier dreier det seg om et gjengoppgjør. De to sårede var ifølge politiet tilfeldige ofre.

Torsdag ble en mann skutt og drept i byen Haninge. Han var det 47. personen som har blitt drept av skytevåpen vårt naboland så langt i år. Det er like mange som i hele 2020, som er det året med flest skyterelaterte drap i Sverige så langt.

Ingen andre land i Europa har like mange drap begått med skytevåpen, ifølge en rapport som Brottsförebyggande rådet ga ut i fjor.

– Vi må samarbeide

Lørdag meldte flere svenske toppolitikere sin ankomst til Eskilstuna for å vise sin avsky mot volden, men også for å drive valgkamp. Svenskene går som kjent til valg på ny riksdag om to uker. Kampen mot volden og gjengkriminaliteten er en av de viktigste sakene i valgkampen.

Statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna sa på en pressekonferanse at samfunnet må ta tilbake kontrollen.

– Vi må samarbeide på tvers av blokkene for å gjøre det, sa hun.

– Dette river hull i den svenske samholdsveven, i tilliten i landet vårt. Det sprer frykt, ikke bare i Eskilstuna, men i hele landet.

– Staten har mistet kontrollen

Ulf Kristersson, leder for Høyres søsterparti Moderaterna., sier at fredagens hendelse viser at staten har mistet kontrollen over utviklingen og at regjeringen har mislyktes i å snu voldsutviklingen.

– Ja, på flere områder har den gjort det, det er åpenbart, sier han.

Kristersson er selv oppvokst i nærheten av der fredagens skyting fant sted. Han ville ikke komme med noen løfter om hvordan en ny, borgerlig regjering skal lykkes med å snu utviklingen, men sier at et regjeringsskifte er nødvendig for å bryte voldsspiralen.

– En ny regjering kommer til å jage disse menneskene til alle er bak lås og slå eller utvist fra landet, kompromissløst og hensynsløst. Disse gjengene skal bort fra Sverige, sier han.

Skyting på kjøpesenter

Ebba Busch, partileder for Kristdemokraterna, et av partiene i den borgerlige blokken, hadde også tatt turen til Eskilstuna lørdag.

– Jeg løy for sønnen min i dag, jeg ville ikke fortelle ham hvorfor jeg er her i dag. Det er altfor mye uskyldig blod som har rent i gatene i gjengkrigen, sa hun og nevnte skytingen på et kjøpesenter i Malmö for en uke siden der en tilfeldig forbipasserende kvinne ble såret.

– Det er en voldsspiral som har fått pågå i mange år ettersom vi har hatt et politisk lederskap som har sagt til seg selv at de har gjort nok, sa Busch.

