Ann Linde peker på Sverigedemokraterna etter drapsplaner

«Forferdelig at det hatet som SD og andre høyreekstreme krefter har rettet mot Annie Lööf har ført til dette. All heder og omtanke til deg Annie», skriver Linde på Twitter torsdag.

Twitter-meldingen ble publisert etter at aktor i straffesaken mot Theodor Engström, som er siktet for drapet på Ing-Marie Wieselgren under Almedalsveckan, uttalte at han mistenker at Centerpartiets leder Annie Lööf var det egentlig målet.

Almedalsveckan tilsvarer Arendalsuka i Norge og arrangeres årlig i Visby på Gotland.

Linde sier til Aftonbladet at Sverigedemokraternas nett-TV-kanal Riks i prinsippet har demonisert Lööf.

Hun frykter at politikernes tøffe tone kan påvirke personer som har lett for å ty til vold.

– Alle politikere må være forsiktige med dette. Vi har sett i andre land hva en slik demonisering av personer og politikere leder til, sier utenriksministeren til avisen.

Lindes uttalelser har vakt sterke reaksjoner i Sverigedemokraterna. Riksdagsrepresentant Martin Kinnunen mener Lindes parti Socialdemokraterna er desperate.

– Fullstendig skamløst av utenriksministeren å forsøke å plukke politiske poeng i valgkampen gjennom å male opposisjonen som mordere, skriver han på Twitter.

