Japans politisjef går av som følge av attentatet på Shinzo Abe

Kunngjøringen fra Nakamura kommer etter en politirapport som kritiserer sikkerheten rundt Abe. Svakheter i sikkerheten gjorde det mulig for gjerningsmannen å løpe forbi politiet og bort til Abe, ifølge rapporten.

– Vi har besluttet å gjøre endringer i bemanningen vår og opprette nye sikkerhetsrutiner. Og det er derfor jeg i dag leverer min oppsigelse til kommisjonen for nasjonal offentlig sikkerhet, sier Nakamura.

Landets tidligere statsminister ble skutt og drept fredag 8. juli da han holdt en valgkamptale i en by i Nara-regionen. Det kunne vært unngått, ifølge rapporten.

Reagerte for sent

– Områder sør for podiet var ikke skikkelig bevoktet og gjorde det mulig for gjerningsmannen å nærme seg Abe. Hadde det blitt satt inn tilstrekkelig sikkerhet der, kunne angrepet vært forhindret, slår rapporten fast.

Gjerningsmannen, 41 år gamle Tetsuya Yamagami, ble raskt pågrepet og lagt i bakken av politiet på stedet. Men ikke raskt nok, ifølge rapporten.

– Informasjonen tyder på at det ble avfyrt to skudd under attentatet, men at politiet ikke oppfattet det første som et skudd. Det er en mulighet for at det som skjedde, kunne vært forhindret dersom de hadde forstått situasjonen umiddelbart og evakuert Abe, står det i rapporten.

[ Mannen siktet for drapet på Abe planla bombe ]

Underlagt psykiatrisk vurdering

41-åringen har fortalt politiet at motivet for drapet var at Abe var tilknyttet en organisasjon han mislikte.

Yamagamis mor skal ha donert store pengesummer til organisasjonen, som 41-åringen mener har skylden for familiens økonomiske problemer. Han er for tiden underlagt rettspsykiatriske vurderinger for å se om han kan straffes.

Abe ble 67 år gammel. Han var statsminister i Japan fra 2006 til 2007, og igjen mellom 2012 og 2020. Abes familie holdt en privat begravelse for ham kort tid etter hans død, men en statlig begravelse med statsledere fra hele verden er planlagt til 27. september.

[ Sjokkerte russere har fått servert en solid dose virkelighet ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!