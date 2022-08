Hetebølge utløser «falsk høst» i Storbritannia

I stedet for grønne hager, parker og skoger kan må nå skue et hav av oransje, gult, rødt og brunt med tykke tepper av løv på bakken. Det tidlige bladfallet i Storbritannia – kalt en falsk høst – er et tegn på stress ettersom trær kaster bladene for å holde på fuktigheten.

Eldre trær med dype røtter tåler de tørre forholdene bedre, mens yngre trær kan være i fare, påpeker eksperter.

– Trærne bruker hormonene de ellers benytter om høsten for å trekke seg tilbake og sikre sin overlevelse, sier Rosie Walker fra Woodland Trust, en organisasjon som jobber for å bevare skog.

– De vil fortsette slik i noen år, men det kommer til å begynne å påvirke trærne våre hvis vi ikke er veldig forsiktige, sier hun til BBC.

Bjørk og rogn feller bladene

Temperaturene steg for første gang til over 40 grader i Storbritannia i juli. Måneden er den tørreste som er registrert i mange deler av det sørlige og østlige England.

Klimaendringene har fått skylden for den brennende hetebølgen. Det ble erklært at flere områder er rammet av tørke, og noen steder ble det innført vanningsforbud for å spare på vann.

Det er i størst grad bjørk, sølvbjørk og rogn som mister bladene før tiden, ifølge Woodland Trust. Men også andre treslag mister blader i varmen.

– Vi så det først med sølvbjørk 12. august, noe som er utrolig tidlig, sier Walker.

Høstbær modne i juni

Det er også registrert modne villbjørnebær tidligere enn noensinne. Dette er normalt sett høstbær, men de første meldingene kom i slutten av juni.

Dette, sammen med for tidlig modning av andre bær og nøtter, kan ramme dyreliv fordi små pattedyr og fugler lagrer energi i september og oktober for de kalde vintermånedene.

For eksempel vil hasselmus spise fettrik mat som hasselnøtter og andre hekkfrukter om høsten, men de kan slite hvis maten er borte innen august.

Naturens rytme er kjernen i dyrelivet.

– Klimakrisen fører med seg sesongmessige værmønstre som vårt dyreliv rett og slett ikke er tilpasset, sier Steve Hussey fra Devon Wildlife Trust

– Vår lange, varme sommer og den «falske høsten» vil slå ut for mange arter helt inn i de virkelige høstmånedene og utover, sier han.