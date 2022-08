Har vekket oppsikt fra start

Nyheten om at Sanna Marin hadde testet negativt på en narkotest etter videoen som ble lekket der hun festet med venner hadde knapt rukket å komme ut, før en ny sak ga Finlands statsminister uønsket oppmerksomhet. Marin måtte tirsdag beklage et bilde som ble tatt av to kvinner som var på fest i den offisielle statsministerresidensen. De to kvinnene kysser hverandre mens de holder et skilt der det står «Finland» foran nakne bryster. Marin var ikke på bildet, men hun hadde invitert venner til å ta badstu i statsministerboligen Villa Bjälbo etter rockefestivalen Ruisrock.

– Dette bildet er ikke passende, og det burde ikke blitt tatt, sa Marin på en pressekonferanse i Helsingfors med president Sauli Niinistö.

Kritikken rundt hendelsene har først og fremst gått ut på at episodene sår tvil om hvor godt hun ville vært forberedt på å takle en krise.

Men Sanna Marin har gjort seg bemerket med andre ting enn festing de siste årene. Hvem er den finske statsministeren, og hva er bakgrunnen hennes?

Verdens yngste

Sanna Marin, som nå er 36 år, ble verdens yngste sittende statsminister da hun tiltrådte i desember 2019, i en alder av kun 34 år. Det var ikke bare hennes alder som vekket oppmerksomhet. Marin ble regjeringssjef for en koalisjonsregjering bestående av hennes eget parti Sosialdemokratene og i tillegg fire andre partier, og de var alle ledet av kvinner, tre av dem i alderen 32 til 34 år. Hele 12 av 19 statsråder i den nye regjeringen var kvinner.

APTOPIX Finland Prime Minister Sanna Marins nye regjering vekket oppsikt i desember 2019. Her er Marin (nr. tre f.v.) den gang sammen med utdanningsminister Li Andersson, innenriksminister Maria Ohisalo og finansminister Katri Kulmuni. (Vesa Moilanen/AP)

Selv sa Marin da at hun aldri hadde tenkt på sin alder og sitt kjønn.

– Jeg tenker på grunnene til at jeg ble valgt inn i politikken, og de sakene vi har fått tillit av velgerne for, sa hun da.

Men alderen hennes førte til at det ble laget saker om henne i verdenspressen. Det skapte igjen oppmerksomhet i Finland.

– Folk har sagt at det er det beste som kunne skjedd for det internasjonale renommeet til Finland. Det er en følelse av stolthet, i alle fall blant tilhengerne og folk som støtter koalisjonspartnerne hennes, sa Timo Miettinen, forsker ved avdeling for politikk og økonomi ved Universitetet i Helsinki til CNN den gang.

Marin var transport- og kommunikasjonsminister da hun tok over som statsminister fordi daværende statsminister og Marins partifelle, Antti Rinne, måtte gå av etter kun seks måneder. Marin var da nestleder av Sosialdemokratene, som hun hadde vært siden 2014. I 2020 ble hun leder av partiet.

Privat er hun gift med Markus Räikkönen, som hun fikk en datter med i 2018.

Rask vei opp

Sanna Marin ble født i Helsingfors i 1985, og vokste opp i småbyen Pirkkala. Hun har fortalt at faren strevde med alkoholproblemer og at foreldrene skilte seg da hun var liten. Siden flyttet moren sammen med en kvinne, og Sanna Marin vokste opp hos de to. I 2017 tok hun en master i administrasjon og ledelse ved Universitetet i Tampere i Finland.

Hun gikk i politikken tidlig i 20-årene, da hun ble med i ungdomsorganisasjonen til Sosialdemokratene. Hun var lenge med i lokalpolitikken i Tampere, Finlands tredje største by. Ikke mange år senere nådde hun altså til topps i nasjonal politikk. Hun har vært på flere kåringer over kvinner med makt, og var blant annet nummer 85 på listen over de 100 mektigste kvinnene i verden hos Forbes magasin i 2020.

Marin har holdt seg ganske høyt på målinger over hvor fornøyde velgerne er med hennes innsats som statsminister, også under pandemien. Hennes eget parti, Sosialdemokratene, har holdt seg stabilt på målingene hele det siste året, på rundt 19–20 prosent oppslutning, ifølge en «poll of polls»-oversikt på Politico.

De siste måneder har Marin stått midt i den største politiske beslutningen på mange tiår i Finland, nemlig om å søke NATO-medlemskap, i kjølvannet av Ukraina-krigen.

Har stormet før

Det har også tidligere vært kontrovers rundt Marin, blant annet da hun stilte opp for et magasin avbildet med en blazer der man ikke kunne se noe klesplagg i utringningen. Da ble enkelte provosert og pekte på manglende dømmekraft, mens andre gikk ut og støttet henne med hashtagen «jegermedsanna».

Hvordan de siste dagers lekkasjer påvirker velgerne på sikt gjenstår å se, påpeker Marja Heinonen, finsk forfatter med doktorgrad i kommunikasjon, i en kommentar på CNN. Hun sier de fleste finner syns det er greit at statsministeren fester, men mener selv at det mest problematiske er hvor naivt det er av statsministeren å posere foran kamera på en slik måte som hun gjorde, og tro at det ikke ville bli delt. Hun viser til en måling denne uka, gjort etter at den første videoen kom ut, som viste at 42 prosent er sterkt enig i at statsministeren bør få lov til å hygge seg på fritiden, mens 39 prosent mener videoen ikke står i stil med bildet av hvordan statsministeren bør være.

Selv kommenterte Marin hendelsene de siste dager da hun traff folk på torget i Lahti onsdag. Hun sa det ikke var den første, og sikkert ikke siste, skandalen hun er i sentrum for.

Sanna Marin snakket om bråket rundt en video og bilder da hun møtte folk i Lahti onsdag. (HEIKKI SAUKKOMAA/AFP)

– Det hører med til den stillingen jeg er i. Alt blir ti eller hundre ganger større enn det er i virkeligheten er, sa hun.

– Denne uka har ikke vært enkel. Den har vært vanskelig. Men jeg vil tro at folk ser på den jobben vi gjør, ikke hva vi gjør på fritiden, sa Marin ifølge den finske avisen Hufvudstadsbladet.

