17-åring fløy jorda rundt

Rutherford, som fylte 17 år under turen, landet vest for Bulgarias hovedstad Sofia onsdag, fem måneder etter at han begynte sin globale flyreise.

Der kunne han stolt håve inn Guinness-rekorden som tidenes yngste pilot som har fullført en flyreise rundt jordkloden helt alene. I tillegg er han den yngste personen som har gjort reisen i et minifly.

Rekordreisen, som begynte 23. mars i år, tok Rutherford gjennom totalt 52 land og over 5 kontinenter. For å nå målet anerkjent av Guinness World Records, krysset han også ekvator to ganger.

Flylidenskapen ligger i blodet. Hans storesøster Zara ble i januar den yngste kvinnen som har fløyet jorda rundt. Da var hun kun 19 år gammel.

Mack tok flysertifikatet i 2020 og ble dermed den yngste piloten i verden i en alder av bare 15 år.