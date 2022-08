Kinas største ferskvannssjø krymper kraftig i heten

Arbeidere er satt inn for å grave grøfter ved sjøen øst i landet for å sørge for at vannet ledes til å vanne avlinger. Uten grøfter ville den dramatiske senkningen av vannstanden ført til at vanningskanaler ble kuttet inn til viktige områder for risdyrking.

Men arbeiderne som bruker gravemaskin, kan bare grave etter mørkes frembrudd på grunn av heten på dagtid, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Høye temperaturer har utløst branner i fjellene som har ført til at 1.500 mennesker måtte evakueres i det sørvestlige Kina. Fabrikker har kuttet i aktivitet ettersom vannkraftverk har måttet redusere strømproduksjonen under tørken. Avlinger visner i varmen og elever krymper, inkludert den gigantiske Yangtze-elven. Det medfører problemer for godstrafikk og fører til redusert kraftproduksjon.

Poyang-sjøen er på gjennomsnitt 3.500 kvadratkilometer i høysesongen. Nå er den redusert til en størrelse på 737 kvadratkilometer.

Ettersom vannstanden hadde sunket, ble det registrert at innsjøen var inne i tørkesesongen allerede 6. august. Det er det tidligste tidspunktet noen gang siden registreringen begynte i 1951.

Innsjøen er en viktig kilde til vann til jordbruket og annen aktivitet. Det er også et stoppested for trekkfugler som drar sørover om vinteren.

Store områder i det vestlige og sentrale Kina har i år opplevd temperaturer på over 40 grader i en sommervarme som har startet tidligere og vart lenger enn vanlig.

