Etter et halvt år med krig er freden fortsatt langt unna i Ukraina

Av Nils-Inge Kruhaug/NTB

Ingen vet hva som var president Vladimir Putins egentlige mål med invasjonen. Han kan ha trodd at det skulle bli lett å innta Kyiv og innsette et nytt og russiskvennlig regime der, men han kan også ha hatt helt andre mål.

Russiske styrker og russiskstøttet milits kontrollerer nå store deler av den industritunge Donbas-regionen i Øst-Ukraina, har etablert en landbru til den russisk-annekterte Krim-halvøya og kontrollerer kysten mot Azovhavet, Kertsjstredet og deler av kysten mot Svartehavet.

De har også okkupert det ene av Ukrainas fire atomkraftverk, Zaporizjzja, som er Europas største.

Akkurat nå pågår en ukrainsk motoffensiv i Kherson-området, og trolig har Ukraina også nylig gjennomført angrep mot mål på Krim-halvøya. Noe vendepunkt i krigen er det likevel ingen som snakker om, langt mindre fred.

Propaganda og desinformasjon

Militære eksperter mener å vite det meste om krigens gang, men sliter med å forstå hva som foregår i hodene på lederne i Kreml.

I Vesten legges det mest vekt på hvor heltemodig ukrainernes motstandskamp er, og hvor mislykket Russlands krigføring er. Det snakkes om dårlig moral på russisk side og om god moral på ukrainsk side. Begge deler er sikkert riktig, men bildet er neppe svart-hvitt.

Desinformasjon og propaganda er viktige våpen i krig, opinionen må vinnes både hjemme og i resten av verden, og alt som sies, er ikke nødvendigvis helt sant.

Fra slagmarken er det ofte sparsomt med informasjon fra uavhengige kilder, og de som utgir seg for å være nøytrale, er det ofte ikke.

Russiske og ukrainske medier benyttes ofte som kilder, men de færreste av dem kan kalles uavhengige. Sosiale medier flommer over av opplysninger ingen kan verifisere, noe fra privatpersoner, noe fra sofistikerte trollefabrikker.

Den amerikanske tankesmia Institute for the Study of the War (ISW) benyttes også flittig, men det opplyses sjelden at den finansieres av amerikanske våpengiganter som Raytheon og General Dynamics, og tidligere har ivret etter vestlig militær opptrapping både i Irak, Afghanistan og Syria.

Vil ikke involvere seg

USA og Nato understreket fra første stund at de ikke ville involvere seg direkte i krigen i Ukraina.

– Vi vil ikke utkjempe en krig mot Russland i Ukraina, slo president Joe Biden fast. Det kan utløse tredje verdenskrig, la han til.

I et innlegg i New York Times i mai understreket han også at USA heller ikke ville bidra til «å forlenge krigen bare for å påføre Russland smerte».

Sett fra Moskva har imidlertid USA og Nato i årevis vært tungt involvert i Ukraina og er med sin massive våpenstøtte enda tyngre involvert nå.

Våpenstøtte

Ukentlig kunngjøres det nå nye våpenforsendelser, og det dreier seg ikke lenger bare om utrangert overskuddsmateriell fra nedstøvede lagre. Nå får den ukrainske hæren også avanserte og langtrekkende våpen.

Ukrainas karismatiske president Volodymyr Zelenskyj ber nesten daglig ledere og politikere i Vesten om mer militærhjelp, økonomisk støtte og økt press på Russland.

De fleste stiller opp, og Norge har blant annet sendt panservernraketter av typen M-72, luftvernsystemet Mistral, artilleriskyts av typen M109, langtrekkende rakettartilleri av typen MLRS og pansrede personellkjøretøy.

USA har siden Biden tiltrådte forsynt landet med militærhjelp til en verdi av rundt 85 milliarder kroner.

Advarer

Kritiske røster mener Vesten med våpenhjelpen bidrar til å forlenge krigen, og at det ukrainske folk må betale en høy pris for dette.

Natos tidligere øverstkommanderende i Europa, Philip Breedlove, advarte tidlig mot å tro at den russiske invasjonsstyrken kunne beseires og minnet om at landet har store reservestyrker.

Samuel Charap i tankesmia Rand Corporation, som står Pentagon nær, påpekte også nylig i The Economist at Russland har ubenyttede militære ressurser, blant annet i flyvåpenet. Jo mer Vesten hjelper Ukraina, desto mer vil Putin sette inn på å vinne krigen, advarer han.

Andre eksperter viser til at Russland hittil ikke har gjort noe forsøk på å sette elektrisitetsforsyningen, mobilnettet eller jernbanenettet i Ukraina ut av spill, noe de trolig lett kan gjøre dersom de finner det formålstjenlig.

Tapere

Hvem som er de største taperne i krigen, hersker det liten tvil om. FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) forsøker å holde oversikt og hadde ved utgangen av juli registrert 5.237 drepte sivile og drøyt 7.000 sårede. Tallet er trolig langt høyere.

Hvor mange soldater som er drept, vet ingen. Desinformasjonen er massiv, verken Kyiv eller Moskva snakker mye om egne falne, men hevder å ha påført motstanderne enorme tap. Det dreier seg åpenbart om titusener.

Amnesty International har i gjentatte rapporter dokumentert omfattende krigsforbrytelser begått av russiske styrker. Da de nylig også anklaget ukrainske styrker for enkelte brudd på krigens folkerett, ble de anklaget for å løpe Putins ærend.

Nærmere 6,7 millioner ukrainere har flyktet til utlandet, minst like mange lever som flyktninger i eget land.

Høy pris

Også i andre land har krigen hatt store kostnader. Europeere klager over høy pris på strøm og bensin, men i deler av Afrika og Asia går millioner nå sultne til sengs fordi hundretusenvis av tonn med korn fra Russland og Ukraina har uteblitt og matprisene skutt i været.

FN lyktes nylig å få Ukraina og Russland med på å gjenåpne korneksporten via Svartehavet, og generalsekretær António Guterres ga uttrykk for håp om at dette var en spire til økt forhandlingsvilje og en framtidig fredsavtale.

Uttalelser fra Kyiv og Moskva tyder imidlertid ikke på det.

– De får først forlate vårt territorium, så får vi se, sa Zelenskyj da han i forrige uke møtte Guterres i Lviv.

