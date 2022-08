Putin fordømmer drapet på Darja Dugina

– En stygg og brutal kriminell handling tok livet av Darja Dugina, en dyktig, talentfull person med et ekte russisk hjerte, skriver Putin i et budskap til Duginas far, den ytterliggående ideologen Aleksandr Dugin.

Han er blitt omtalt som en viktig inspirasjonskilde for Putins krig i Ukraina.

Putin skriver at Dugina tjente folket og fedrelandet og demonstrerte hva det vil si å være en russisk patriot.

I likhet med sin far uttrykte Dugina sterk støtte til krigen. Hun jobbet for statlige russiske medier og omtales av Putin som journalist, krigsreporter og filosof.

Lørdag ble hun drept i en bilbombeeksplosjon utenfor Moskva. Russisk etterretning hevder Ukraina sto bak attentatet, noe ukrainske myndigheter avviser.

