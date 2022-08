Pakistans tidligere statsminister siktet etter antiterrorlov

De angivelige truslene kom i en tale han holdt lørdag, skriver BBC.

I talen anklaget han myndighetene for å torturere stabssjefen hans, som sitter fengslet, anklaget for oppvigleri. Khan fordømte politisjefen i hovedstaden Islamabad og en kvinnelig dommer for varetekten og den angivelige dårlige behandlingen.

– Dere bør også gjøre dere klare, da vi vil gå til handling mot dere, sa Khan i talen, med direkte henvisning til de to. Politiet mener uttalelsen er truende og bryter med landets antiterrorlover.

– Måten Imran Khan holdt talen og truslene han fremmet, førte til frykt og redsel blant politiet, domstolene og den øvrige befolkningen. Det skader freden i landet vårt, skriver politiet om siktelsen ifølge Washington Post.

Siden han ble felt i april, har Khan lagt press på regjeringen ved å stå bak en rekke store protester. Han har fortsatt støtte fra kjernevelgerne sine og har gjort det godt i lokalvalg, skriver avisa.

Etter nyheten om siktelsene kom, samlet hundrevis av Khans støttespillere seg utenfor boligen hans i Islamabad.

– Imran Khans pågripelse er en rød linje for oss. Om denne linjen krysses vil det føre til noe veldig dårlig, noe som ikke er bra for folket og for landet, sa Murad Saeed, som er høyt oppe i Khans parti Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Han sier videre at folk er «fortvilte og veldig sinte» og at et folkeopprør kan komme til å «ødelegge» den sittende regjeringen til statsminister Shehbaz Sharif.

