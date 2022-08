Kun marginale endringer etter abortomtelling i Kansas

Velgerne i den amerikanske delstaten stemte over et lovtillegg 2. august som ville ha fjernet abortrettigheter fra delstatens grunnlov.

De gikk inn for å beholde retten til abort med 59 mot 41 prosent. 165.000 flere velgere stemte for retten til å ta abort enn imot i et valg der frammøtet var klart høyere enn vanlig. I Kansas må stemmene telles på nytt hvis de som krever det, dekker delstatens kostnader. De får tilbake pengene om utfallet endres.

Folkerike fylker

To antiabortaktivister ba om omtellingen, men hadde ikke råd til å dekke kostnadene i mer enn ni av delstatens 105 fylker. De ni fylkene har til gjengjeld 59 prosent av statens velgere, men i dem var marginen som sa ja til abort, enda større enn i staten som helhet: 31 prosentpoeng.

Fylkene hadde frist lørdag til å ferdigstille håndopptellingen av stemmene, noe åtte av de ni fylkene fikk til. Det siste fylket, Sedgwick, meldte inn resultatet søndag.

I omtellingen har siden som ønsket strengere abortlovverk, fått 6 stemmer, mens ja til abort-siden har mistet 87.

Valgmyndighetene tilskriver endringene til menneskelig svikt, for eksempel at velgere har krysset uklart av på stemmesedlene.

Vurderer søksmål

Mark Gietzen, en av de to aktivistene som betalte for omtellingen, sier han ikke er trygg på noen av resultatene fra delstaten. Han viser til meldinger om kluss i et lokalvalg i Cherokee fylke, der de to kandidatenes stemmer ble byttet om når data ble overført fra en stemmemaskin og til en minnepenn.

Gietzen sier han planlegger å gå til søksmål for å få gjennomført en ny opptelling av alle stemmene i delstaten mandag.

