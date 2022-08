Israel har stevnet palestinsk menneskerettsleder

Den angivelige ordren kommer etter en bredt kritisert aksjon der israelske soldater slo til mot seks palestinske organisasjoner i Ramallah på den okkuperte Vestbredden, sprengte dører, gjennomsøkte kontorer og forseglet deretter dørene.

Israel sier gruppene har bånd til terrorister, noe både europeiske og amerikanske diplomater bestrider. Al-Haq er en av gruppene. Jabarin sa søndag at han er ble oppringt søndag fra israelske sikkerhetsstyrker og beordret til å møte ved militærfengselet Ofer.

Han påstår at han ble truet med pågripelse, avhør og «andre ting» om han ikke sa ja.

– Jeg kommer ikke til å ombestemme meg, men om han vil pågripe meg, kan han sikkert gjøre det som en okkuperende makt, sa Jabarin. Videre sa han at betjenten er blitt invitert til al-Haqs kontor og at han forlangte å få ordren offisielt gjennom advokater og ikke over telefon.

[ Israel stengte kontorene til palestinske menneskeretts-organisasjoner ]

Nyhetsbyrået AP har bedt den israelske sikkerhetstjenesten Shin Bet om en kommentar, men de hadde søndag kveld ikke fått svar.

Israelske myndigheter har tidligere terrorstemplet flere av organisasjonene og anklager dem for å være kontrollert av Folkefronten for Palestinas frigjøring (PFLP).

Saken fortsetter under videoen

PFLP er en liten, sekulær venstreorientert bevegelse som både har et politisk parti og en væpnet fløy som har utført angrep mot israelere. De sto blant annet bak en rekke flykapringer for rundt 50 år siden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen