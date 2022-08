Spansk skogbrann under kontroll

Over den siste uken har hundrevis av brannfolk kjempet mot to større skogbranner i Valencia. En brann nær Benidorm ble tidligere denne uka slukket, men en brann i Bejis rundt 70 kilometer nordvest for byen Valencia blusset opp igjen fredag.

Søndag greide brannfolkene å få kontroll på flammene.

Rundt 2.200 mennesker har vært nødt til å evakuere som følge av skogbrannen. Nå har myndighetene opphevet evakueringsordren.

Det er imidlertid ventet stigende temperaturer og sterk vind mandag, noe som gir risiko for at brannen nok en gang kan blusse opp igjen.

Disse skogbrannene er blant de nær 400 som har brutt ut i Spania hittil i år som følge av en rekke hetebølger og tørkeperioder som har ødelagt store områder. Også Portugal har vært rammet av særdeles høye temperaturer og skogbranner hittil i år.

