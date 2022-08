Minst 20 drept i al-Shabaab-angrep mot hotell i Mogadishu

Det er politi og vitner som opplyser om dødstallet, ifølge nyhetsbyrået AP. I tillegg til de drepte er minst 40 såret. Sikkerhetsstyrker har også reddet mange ut av hotellet, blant dem barn.

Situasjonen var lørdag kveld ennå ikke avklart, nesten et døgn etter at angrepet ble innledet. Skyting ble hørt fra bygningen der sikkerhetsstyrker forsøkte å uskadeliggjøre de siste angriperne.

De antas å ha forskanset seg i hotellets toppetasje.

Bilbomber

Det gikk av to eksplosjoner utenfor hotellet før angriperne gikk inn og åpnet ild fredag, ifølge politiet.

– To bilbomber var rettet mot Hotel Hayat. Den ene rammet en sperring nær hotellet, mens den andre traff porten ved inngangen. Vi tror det er krigere inne på hotellet, sa politimannen Ahmed til Reuters.

En polititalsmann sa til reportere fredag kveld at den første av de to eksplosjonene var utløst av en selvmordsbomber.

– Skyter alle

I en uttalelse tar al-Shabaab på seg ansvaret for angrepet og skriver at de kontrollerer hotellet og at de «skyter alle». BBC gjengir at hotellet er et populært møtested for regjeringsansatte.

Ni sårede er hentet bort fra hotellet, opplyste sjefen for Mogadishus ambulansetjeneste til Reuters tidligere.

Uverifiserte bilder i sosiale medier synes å vise røyk som stiger opp over hotellet mens det høres skriking og høye smell.

Langvarig opprør

Al-Shabaab har flere tusen krigere i sine rekker og kontrollerer store deler av den sørlige landsbygda, samt sentrale regioner.

Gruppa har i 15 år ført et væpnet opprør mot Somalias skjøre sentralregjering. I 2011 ble al-Shabaab drevet ut av hovedstaden Mogadishu, men gruppa har fortsatt å angripe militære, politiske og sivile mål.

Selv om Den afrikanske union (AU) har satt inn styrker mot opprørerne, utgjør de fortsatt en betydelig maktfaktor. Fredagens angrep er det første i Mogadishu siden Hassan Sheikh Mohamud ble valgt til president i mai.

Han utnevnte tidligere i august tidligere al-Shabaab-topp Mukhtar Robow til minister for religiøse saker. Det ble tolket som et forsøk på å lokke flere opprørere til å legge ned våpnene til fordel for politikken.

