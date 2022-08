Berlin-politiet etterforsker Abbas’ holocaust-uttalelse

Abbas kom med uttalelsen da han tirsdag denne uka var på besøk i Tyskland og holdt en pressekonferanse med statsminister Olaf Scholz.

Abbas har siden sagt at han ble misforstått, men uten at det har stilnet kritikken. Torsdag ringte Scholz til Israels statsminister Yair Lapid for å fordømme uttalelsen.

Fredag bekreftet tysk politi at Abbas nå blir etterforsket for mulig oppildning til hat etter å ha mottatt en anmeldelse av Abbas.

Å bagatellisere holocaust regnes som et lovbrudd i Tyskland. Selv om det er innledet etterforskning, innebærer det ikke nødvendigvis en full etterforskning av saken. Tysklands utenriksdepartement har dessuten understreket at Abbas har juridisk immunitet og ikke kan rettsforfølges ettersom han besøkte Tyskland i kraft av å være palestinsk leder.

Tyskland har ikke anerkjent de palestinske territoriene som et eget land, et standpunkt som Scholz gjentok under Abbas' besøk.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen