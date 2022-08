Foruten atomkraftverket snakket han med António Guterres og Recep Tayyip Erdogan om tiltak for å trappe ned krigen og sette fart i eksporten av korn fra hittil blokkerte ukrainske svartehavshavner.

Det er første gang Erdogan besøker Ukraina siden krigen startet, og annen gang for Guterres. For Zelenskyj er det første gang han reiser så langt som til Lviv fra Kyiv, der han er omgitt med strenge sikkerhetstiltak.

Spenningen rundt atomkraftverket har utløst internasjonal frykt for en kjernefysisk katastrofe om ting går galt, og situasjonen var et viktig tema da Zelenskyj møtte Guterres og Erdogan i Lviv.

Plan om demilitarisering

På arbeidslisten til møtet var sikkerheten rundt det russisk-okkuperte atomkraftverket og en FN-plan for å demilitarisere området rundt anlegget. Zelenskyj krever at FN tar ansvar for sikkerheten rundt kraftverket og sørger for at det demilitariseres og frigjøres fra russisk okkupasjon. Han anklaget igjen Russland for å skyte mot kraftverket med overlegg.

Russland avviser imidlertid planen, som de kaller uakseptabel fordi den angivelig ville gjøre anlegget enda mer utsatt for angrep. Russerne anklager Ukraina for å skyte mot kraftverket.

Russland venter i stedet venter at eksperter fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) kommer for å inspisere sikkerheten ved anlegget, som er Europas største atomkraftverk.

Det har imidlertid vært uenighet mellom Ukraina og Russland om hvilken rute ekspertene skal følge for å komme fram. Ukraina mener at det ville være en legitimering av okkupasjonen om ekspertene reiser gjennom Russland og russisk-okkuperte områder i Ukraina.

På pressekonferansen etter møtet sa FN-sjefen at skader på atomkraftverket ville være selvmord, og Erdogan advarte mot et nytt Tsjernobyl

Mellommann

Erdogan har forsøkt å plassere seg som mellommann i anstrengelsene for å få slutt på krigen. Tyrkia er både medlem av Nato, som støtter Ukrainas forsvarskrig mot Russland, og har også et greit forhold til Russland, som landet er avhengig av for handel.

Som ledd i balansegangen har han forsynt Ukraina med droner, som spilte en viktig rolle i begynnelsen av krigen, men han har samtidig unnlatt å slutte seg til sanksjonene mot Russland.

På møtet torsdag understreket Erdogan at han står ved Ukrainas side, og han gjentok et tilbud om å bidra til gjenoppbygging av ukrainsk infrastruktur. Zelenskyj takket ham for å reise til Lviv og hyllet ham for å komme til Ukraina for første gang.

– Tyrkias presidents besøk er et mektig budskap om støtte fra et så mektig land, sa Zelenskyj.

Møter Putin også

Tidligere denne måneden møtte Erdogan Russlands president Vladimir Putin i Moskva, og for to uker siden møttes de i Sotsji.

Erdogan bidro i forrige måned sammen med FN til å mekle fram avtalene som åpner for at Ukraina kan eksportere de 22 millioner tonn korn som har ligget lagret i havnene ved Svartehavet siden den russiske invasjonen i februar. Det går imidlertid tregt med eksporten, og bare litt over 600.000 tonn er skipet ut hittil på til sammen 25 skip.

Guterres understreket imidlertid i Lviv at FN tar sikte på å trappe opp korneksporten før vinteren.

Generelle samtaler om å få slutt på krigen som har kostet utallige tusener av liv og tvunget 10 millioner ukrainere på flukt, ventes imidlertid ikke å bære frukt. I mars forsøkte Erdogan å mekle på et møte i Istanbul, men det rant ut i sanden da partene beskyldte hverandre.

I møtet med Guterres ba Zelenskyj ham om å søke FN-tilgang til ukrainske borgere som er deportert til Russland, og han ba også FN om hjelp til å hente hjem tilfangetatte ukrainske soldater og helsepersonell.

