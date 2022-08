Siktelsen mot Hadi Matar ble utvidet til å inkludere overfall. 24-åringen er siktet for å ha stormet scenen og knivstukket den britiske forfatteren rett før Rushdie skulle holde et foredrag i den amerikanske delstaten New York sist fredag.

Rushdie ble stukket flere ganger i halsen og overkroppen, men overlevde angrepet.

Dommeren besluttet torsdag at Matar fortsatt skal sitte i varetekt. Han ble ikke tilbudt kausjon.

