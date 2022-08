Estland utsatt for massivt dataangrep

Estland ble utsatt for de mest omfattende dataangrepene siden 2007, skriver IT-minister Luukas Kristjan Ilves på Twitter.

Ifølge ham var tjenestenektangrepene ikke effektive og gikk stort sett ubemerket hen.

Den russiske hackergruppen Killnet har angivelig tatt på seg ansvaret for angrepene, som skjedde dagen etter at Estland fjernet et sovjetisk minnesmerke over andre verdenskrig fra den estiske byen Narva, nær grensen til Russland.

Tjenestenektangrep er forsøk på å ta ned nettjenester ved å overøse serverne med ekstremt store mengder dataforespørsler over tid.

