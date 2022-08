Trump-advokat i lukket rettsmøte om mulig valgpåvirkning

Mandag ble det kjent at den tidligere New York-ordføreren etterforskes for ulovlig valgpåvirkning. Onsdag møtte han i retten i delstaten Georgia for å svare på spørsmål. Utspørringen ble gjort av en såkalt storjury og er en del av etterforskningen som skal avgjøre om Giuliani blir tiltalt.

På vei inn i retten sa Giuliani at han ikke hadde planer om å fortelle om forklaringen sin.

– Så vidt jeg husker, er storjuryens arbeid hemmelig. De får stille sine spørsmål, og så får vi se, sa Giuliani.

Selv om møtene er hemmelige og de som utfører dem er pålagt taushetsplikt, er det ingenting som hindrer dem som vitner – som Giuliani – i å uttale seg. Nå som han er kjent med at han er under etterforskning, er det uklart hvor mye han vil være villig til å si i utspørringen.

