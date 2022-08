Liz Cheney: Vurderer å stille som presidentkandidat

I et intervju med NBC etter at resultatet fra nominasjonsvalget i delstaten Wyoming var klart, kalte Cheney Donald Trump for en «alvorlig trussel og fare» for landet. På spørsmål om hun vil stille som presidentkandidat i 2024, svarte hun at «det er noe jeg tenker på».

Tirsdagens resultat viser at Cheney fikk 29 prosent av stemmene mens utfordreren Harriet Hageman fikk 66 prosent. Dermed blir Hageman, som har ekspresident Donald Trumps fulle støtte, Republikanernes kandidat ved valget til høsten.

Det er nærmest ensbetydende med at hun blir Wyomings eneste medlem av Representantenes hus, siden den dypt republikanske staten ga Trump nesten 70 prosent både i 2016 og 2020.

At Cheney i det hele tatt fikk såpass mange stemmer, skyldes nok at mange i det demokratiske mindretallet i staten stemte på henne. Men det var ikke nok i en stat der det er 40.000 registrerte demokrater mot 208.000 registrerte republikanere.

Argeste kritiker

Cheney er Trumps argeste republikanske kritiker i Kongressen. Hun var blant ti kongressrepresentanter som stemte for riksrett for Trump, og er nå en effektiv nestleder i komiteen som gransker Trumps rolle i stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

Cheney, som ikke regnet med å vinne, lover å gjøre alt hun kan for hindre at Trump blir valgt igjen.

– Jeg har sagt siden 6. januar at jeg vil gjøre alt som kreves for at Donald Trump aldri igjen kommer i nærheten av Det ovale kontor, og det mener jeg, sa hun da tapet var et faktum.

Trump fryder seg

Trump på sin side kalte resultatet en fullstendig avvisning av kongresskomiteen til Cheney som gransker ham.

– Liz Cheney burde skamme seg, sånn som hun har opptrådt, med sine ondskapsfulle og skinnhellige ord og handlinger mot andre. Nå kan hun endelig forsvinne ned i den politiske glemselens dyp, der hun sikkert blir lykkeligere enn hun er nå. Takk, Wyoming, sa Trump på sin sosiale medier-plattform.

For bare to år siden ville et Cheney-tap vært utenkelig. Som datter av en tidligere visepresident hører hun til en av statens mest framtredende politiske familier, og i Washington var hun nummer tre i det republikanske hierarkiet med en plettfri konservativ stemmehistorikk.

I januar når den neste Kongressen tar sete er hennes seks år i Representantenes hus slutt. Men hun fortsetter som innbitt gransker i granskningskomiteen til den avslutter sitt oppdrag mot slutten av året.

Langt mot ytre høyre

Utfallet av valget er nok en påminnelse om hvor langt ut mot ytre høyre det republikanske partiet har beveget seg under Trump.

Partiet som tidligere besto av næringslivsvennlige konservative som Cheneys far, tidligere visepresident Dick Cheney, og Bush-familien, eies nå av høyrepopulisten Trump som inspirerer sine tilhengere med den falske påstanden om at han vant og Joe Biden tapte presidentvalget i 2020.

Hageman, som vant valget i Wyoming, hevdet også at 2020-valget var «fikset», da hun drev valgkamp blant statens republikanere som mener at Cheney sviktet dem med sin kritikk av Trump.

Påstanden om et stjålet valg er tilbakevist i nærmere 60 domstolsavgjørelser, blant av dommere Trump selv har utnevnt, og av valgansvarlige i en rekke stater. Hver eneste omtelling som er gjort i stater Trump mener han vant, viser at valget gikk rett for seg.

Fortsatt stor innflytelse

Trump har ikke bare sørget for at hans kandidat vinner i Wyoming. Med enkelte unntak, blant annet i Georgia, har Trump-støttede kandidater som synger med på den grunnløse påstanden om stjålet valg, vunnet de fleste viktige nominasjonsvalgene hittil.

Av de åtte republikanske kongressrepresentantene som stemte for riksrett, er det bare to som har klart å berge plassen sin.

Blant andre Trump-støttespillere som sikter mot å bli nominert, er tidligere visepresidentkandidat Sarah Palin i Alaska.

