Israel og Tyrkia gjenoppretter diplomatiske forbindelser

Beslutningen ble tatt under en telefonsamtale mellom Lapid og president Recep Tayyip Erdogan tirsdag kveld.

– Det er besluttet at vil nok en gang skal oppgradere relasjonsnivået til fulle diplomatiske forbindelser mellom de to landene, og at ambassadører og generalkonsuler igjen skal utveksles, heter det i en kunngjøring fra den israelske statsministerens kontor.

Forholdet mellom Israel og Tyrkia har vært anstrengt siden 2010 da israelske spesialstyrker bordet det tyrkiske skipet Mavi Marmara, som var på vei til Gazastripen med humanitær hjelp.

Ti tyrkiske aktivister ble drept under bordingen, som fant sted i internasjonalt farvann.

Tre år senere beklaget Israel den dødelige aksjonen og overførte mer enn 150 millioner kroner til Tyrkia, tiltenkt ofrenes etterlatte.

Israels gjentatte militæroffensiver mot Gazastripen og etablering av bosetninger på den okkuperte Vestbredden har siden ført til ytterligere forverring.

Tidligere i år ble imidlertid Isaac Herzog den første israelske presidenten som besøkte Tyrkia på 14 år. I den forbindelse ble det opplyst at de to landene var enige om å gjenopplive sitt tidligere relativt gode forhold.

