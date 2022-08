Unntakstilstanden på Sri Lanka oppheves

Wickremesinghe innførte unntakstilstand i midten av juli, rett etter at forgjengeren Gotabaya Rajapaksa gikk av og rømte landet. Det skjedde etter måneder med protester mot akutt mangel på drivstoff, mat og medisiner.

– Situasjonen i landet har stabilisert seg, og det er ikke lenger behov for å forlenge unntakstilstanden, sier Wickremesinghe i en uttalelse sendt ut fra presidentkontoret.

Unntakslovene tillot at politiet og militæret kunne anholde folk i lange perioder. Tiltakene har fått omfattende kritikk fra rettighetsgrupper, som mener de var for omfattende og tillot presidenten å innskrenke folks rettigheter og lage regler uten at de kunne etterprøves juridisk.

Etter at landets valutareserver skrumpet inn og importen stoppet opp, har de 22 millioner innbyggerne i det fattige landet måttet holde ut i mange måneder med mangel på en rekke nødvendige varer.

