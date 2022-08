Har satt inn geiter for å forhindre brann nær storby

Tidligere i år ble det satt ut sauer og geiter i det største grøntområdet som omkranser storbyen Barcelona. Dyrene fikk i oppgave å spise ned så mye av den tørre vegetasjonen som mulig, skriver den britiske avisen The Guardian.

I området som er på 8000 hektar, er det vanligvis 50 små branner i året, og myndighetene er redde for at en storbrann i dette området kan få katastrofale følger siden det bor mange tusen mennesker i nærheten av det offentlige parkområdet.

Den spanske gjeteren Daniel Sanchez leder flokken med geiter og sauer gjennom et stort grøntområde i utkanten av Barcelona. (PAU BARRENA/AFP)

Å sette ut dyr til å beite ned vegetasjonen gir flere positive effekter enn det å forhindre brann. Dyrene tar med seg frø og gjødsler også jorda i terrenget de beveger seg i, som igjen er bra for å opprettholde det biologiske mangfoldet.

Effektiv strategi mot skogbrann

Spanjolene tok i bruk denne strategien i kampen mot skogbranner for snart 20 år siden. Myndighetene begynte da å betale gjetere for å ta med seg dyrene til å beite på overgrodde sletter og åser sør i Andalucía-regionen. Denne regionale satsingen har siden est ut og omfatter nå mer enn 100.000 dyr. Ifølge myndighetene ville det kostet langt mer å rydde områdene for vegetasjon med maskiner.

Også på den spanske øya Gran Canaria har myndighetene gjort avtaler med gjetere som tar med dyrene ut for å beite ned brannutsatte områder. Dyrene har blant annet vært med på å lage branngater gjennom vegetasjonen. Behovet er stort siden mange har flyttet fra landsbygda på øya, som igjen har ført til at det vokser til med busker og kratt. Å få dyrene til å beite i disse områdene, er også en måte å bevare kulturlandskapet på.

Julia Rouet-Leduc, som er forsker ved Universitetet i Leipzig, uttaler til The Guardian at det å sette ut dyr til å beite ned vegetasjon er en del av løsningen for å gjøre landskapet mer motstandsdyktig mot brann.

– Det er mye av denne buskete, treaktige vegetasjonen, som vokser på tidligere beitemarker eller jordbruksland, som skaper mye drivstoff for skogbranner. Det fører til skogbranner som er større og vanskeligere å kontrollere når de skjer, sier Rouet-Leduc.

Vanlig i flere land

Spanjolene er ikke de eneste som har tatt i bruk denne strategien for å forhindre branner som følge av klimaendringene. I California, som blir rammet av voldsomme skogbranner hvert år, har de også satt ut geiter som beiter ned vegetasjonen i utsatte områder. Det samme er gjort i Frankrike og Australia.

Disse geitene er satt ut for å beite ned vegetasjonen i et område ved Anaheim i California. (MARIO TAMA/AFP)

Det er ikke bare sauer og geiter som blir brukt for å redusere skogbrannfare i utsatte områder. Nord i Portugal ble det i 2017 satt inn hester som skulle forhindre at en voldsom brann spredte seg til naturreservatet Faia Brava, og i den canadiske provinsen British Columbia har kuer gresset for å få ned vegetasjonen i områder der det er stor fare for skogbrann.

Den verste tørken på 500 år

Eksperter ved EU-kommisjonens forskningssenter EC-JRC, har uttalt at årets tørke i Europa kan være den mest ekstreme på 500 år. Tørken og hetebølgene har ført til at enorme arealer er svidd av i skog- og krattbranner – fra Tyskland i nord til Portugal og Hellas i sør.

Totalt er 660.000 hektar brent ned i Europa i år, og det har vært verst i Frankrike, Spania og Portugal, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste.

