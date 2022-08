Finland skjerper visumreglene for russiske turister

Finlands utenriksminister Pekka Haavisto sier landet vil begrense antallet innvilgede visumsøknader fra russere fra og med i høst. Her under et møte med Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i Tromsø i fjor høst. (Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB)