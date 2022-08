Biden hyllet klimapakken da han signerte den

– Med denne loven har det amerikanske folket vunnet over dem som representerer særinteresser, sa Biden i en seremoni tirsdag der han satte sitt navnetrekk på tiltakspakken som formelt er kjent som loven om redusert inflasjon.

– Dette beviser for det amerikanske folket at demokratiet fortsatt fungerer i USA, ikke bare for de privilegerte få, men for oss alle, sa presidenten, som kaller vedtaket «det største klimafremskritt noensinne», skriver The Guardian.

Selv om tiltakspakken etter lang tids dragkamp blant demokratene i Senatet ble langt mindre enn Biden hadde håpet, inkluderer den tidenes største investering fra den amerikanske regjeringen for å bekjempe klimaendringer. I løpet av et tiår skal det brukes rundt 375 milliarder dollar på klimakampen. Det tilsvarer drøyt 3.600 milliarder kroner til dagens kurs.

Loven setter også et tak på 2.000 dollar årlig i private utlegg for reseptbelagte medisiner. I tillegg skal den bidra til at 13 millioner flere amerikanere får råd til helseforsikring.

Dette skal blant annet finansieres med nye skatter på store bedrifter og strengere håndheving av skattereglene overfor de rikeste personene og selskapene.

