Abbas ville ikke beklage OL-terror da han besøkte Tyskland

Den militante gruppen Svart september, som tok flere gisler i OL-landsbyen i München 5. september 1972, var den gangen knyttet til Fatah, partiet til Mahmoud Abbas. Da han fikk spørsmål om hvorvidt han, som palestinsk president, planla å si unnskyld i forbindelse med 50-årsmarkeringen neste måned, begynte Abbas i stedet å liste opp overgrep Israel har utført mot palestinerne siden 1947.

– Hvis du vil snakke om fortiden, så sett i gang. Jeg har 50 nedslaktinger Israel har begått, sa den palestinske lederen i møtet med Tysklands statsminister Olaf Scholz.

Da han i tillegg sa at Israel har utsatt palestinerne for flere holocaust, skar Scholz en grimase. Tyskland er blant dem som mener begrepet holocaust kun skal brukes om nazistenes folkemord på seks millioner jøder under andre verdenskrig.

Scholz irettesatte ikke gjesten for ordvalget, men hadde tidligere avvist Abbas' beskrivelse av Israels behandling av palestinerne som «apartheid». Verten sa også at han ikke mente tiden var inne for en palestinsk stat, noe Abbas flere ganger har tatt til orde for.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen