Putin vil knytte tettere bånd med Nord-Korea

I et brev foreslår Putin blant annet at de to landene bør jobbe for å «utvide de omfattende og konstruktive bilaterale relasjoner gjennom felles innsats», melder Sky News, med henvisning til Nord-Koreas offisielle nyhetsbyrå KCNA.

Videre i brevet står det at et samarbeid mellom Nord-Korea og Russland vil bidra til å «styrke sikkerheten og stabiliteten på den koreanske halvøya og den nordøstlige asiatiske regionen».

Blant annet skal dette være med på å avverge trusler og provokasjoner fra det som omtales som «fiendtlig militære styrker». Uttrykket blir ofte brukt av nordkoreanske medier for å omtale USA og landets allierte.

