Heathrow forlenger begrensninger på passasjertall

Flyplassen, som er en av de travleste i Europa, opplyser at maks 100.000 passasjerer kan reise ut per dag. Det var ventet at denne begrensningen skulle oppheves 11. september, men nå er den forlenget til 29. oktober.

Taket ble innført som et midlertidig tiltak i juli fordi underbemanning gjorde at flyplassen ikke klarte å håndtere de mange som ville reise etter at koronarestriksjonene har blitt opphevet. Heathrow ga også flyselskapene beskjed om å ikke selge flere billetter i høysesongen midt på sommeren.

Ordningen har ført til færre avlysninger i siste liten og kortere ventetid på bagasje, opplyser flyplassen. Samtidig opplyser de at tiltaket følges opp og kan bli fjernet tidligere dersom de ser en varig bedring i situasjonen og de tilgjengelige ressursene.

