Fremmedkrigere for retten i Donetsk – risikerer dødsstraff

Dem fem ble tatt til fange i havnebyen Mariupol, der de skal ha kjempet sammen med ukrainske styrker. Russiske medier melder at de er tiltalt for å være leiesoldater. De fem–tre briter, en kroat og svenske Matthias Gustafsson–ble fremstilt for en domstol i utbryterrepublikken Donetsk mandag.

Svensken, kroaten og en av britene risikerer dødsstraff, skriver The Guardian med henvisning til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass. Byrået skriver at rettssaken mot de fem fortsetter i oktober.

En domstol i den selverklærte republikken, som ikke er internasjonalt anerkjent, dømte tidligere i sommer to briter og en amerikaner til døden som leiesoldater. De tre, som ble tatt til fange av russiskstøttede opprørere øst i Ukraina, har anket dommene.

I sosiale medier i Ukraina svirrer ryktene om at russiske myndigheter kan bruke fremmedkrigerne som forhandlingskort for å oppnå innrømmelser fra ukrainsk side eller bytte dem mot russiske krigsfanger.

