Mann kjørte inn i sperring ved Kongressen - skjøt rundt seg

Hendelsen skjedde klokka fire om morgenen søndag. Bilen tok fyr idet han gikk ut av bilen og åpnet ild. Da politiet nærmet seg, skjøt han seg selv og ble senere erklært død.

Politiet sier det ikke ser ut som han var ute etter noen av kongressrepresentantene. Uansett er få av dem i Washington for tiden fordi det er ferie, og knapt noen i bygningen så tidlig søndag morgen.

Økende antall trusler

Episoden minner om en hendelse i april i fjor da en mann kjørte ned to politifolk ved en sperring ved Kongressen. En av dem døde.

Hendelsen skjer i en tid da politi og FBI over hele landet er utsatt for et økende antall trusler. Myndighetene har også advart mot mulige angrep på offentlige etater etter ransakingen av tidligere president Donald Trumps residens i Florida.

