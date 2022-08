20 migranter funnet døde på grensa mellom Libya og Sudan

Ifølge det sudanske nyhetsbyrået SUNA ble 20 personer funnet døde, mens grensevaktene lyktes i å redde livet til åtte. Libyske migrasjonsmyndigheter sier at minst 15 døde er funnet, mens ni ble reddet og to er savnet. Alle var sudanere.

Libyske og sudanske styrker samarbeider til tider om overvåkingen av grenseområdene i Sahara-ørkenen, som tusener av migranter reiser gjennom til Libya.

Sudanske myndigheter mener de 28 migrantene var på vei gjennom Sahara i to lastebiler da de slapp opp for drivstoff og ikke hadde nok mat og vann.

Tragedien er den siste i en lang rekke etter at Libya ble et viktig transittpunkt for migranter fra Afrika og Midtøsten som søker seg til Europa. I juni ble likene til 20 personer funnet nær grensa til Tsjad etter at de trolig døde av tørst da bilen deres fikk motorstopp.

Menneskesmuglere har de siste årene utnyttet kaoset i Libya etter at Gaddafi-regimet ble styrtet i et Nato-støttet opprør, til å frakte migranter den farefulle veien gjennom ørkenen og med skrøpelige båter videre til Europa.

