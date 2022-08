Trumps motsetter seg ikke offentliggjøring av ransakingsordre

Etter at justisminister Merrick Garland sa han ville be om at ordren ble frigitt, tok Trump til orde for det samme. Etter at fristen for å komme med innsigelser gikk ut fredag kveld norsk tid, kom uttalelsen fra departementet om at Trumps advokater ikke ville gå imot Garlands ønske.

Ifølge NBC, som sier de har sett ordren, viser den at Trump etterforskes for mulige brudd på spionasjeloven og for å hindre rettsvesenet.

Det er nå opp til dommer Bruce Reinhart om taushetsplikten skal oppheves for ransakelsesordren som førte til at det føderale politiet FBI gikk til aksjon mot Trumps luksuseiendom i Florida mandag. Det var Reinhart som utestedte ordren etter at justisdepartementet hadde bedt om det.

[ Hva kan skje med Donald Trump? USA-ekspert svarer ]