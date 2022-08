Estland stenger grensene for russiske turister

Dermed blir en populær rute inn i Europa og resten av schengenområdet stengt for russiske turister. Flere EU-land jobber for å få unionen til å gjøre det samme. Norges utenriksdepartement har sagt at de følger med på hva EU vil gjøre før lignende grep vurderes her.

– Russiske borgere fortsetter å reise til Europa i stor stil. Å besøke Europa gjennom Estland er uforenlig med intensjonen til sanksjonene vi har vedtatt, sier Estlands utenriksminister Urmas Reinsalu.

Estlands turistnekt starter 18. august. Det gis unntak for russere med oppholdstillatelse, dem som skal besøke nære slektninger og enkelte arbeidere.

