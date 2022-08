Økonomer ber USA gi Afghanistan tilbake frosne midler

Etter at Taliban tok makten i Afghanistan i august i fjor, ble minst 7 milliarder dollar den afghanske sentralbanken hadde frosset i USA. I tillegg ble minst 2 milliarder frosset av Storbritannia, Tyskland og De forente arabiske emirater.

– Vi er dypt bekymret over den økende økonomiske og humanitære katastrofen som skjer i Afghanistan, og særlig over USAs rolle i å drive dem fram, skriver 71 økonomer og utviklingseksperter i et brev til president Joe Biden.

– Uten tilgang til sine pengereserver i utlandet, kan ikke den afghanske sentralbanken utføre sine kritiske funksjoner. Uten en fungerende sentralbank, har den afghanske økonomien som ventet kollapset, skriver de.

Nobelprisvinner i økonomi Joseph Stiglitz og den tidligere greske finansministeren Yanis Varoufakis er blant dem som har skrevet under på brevet.

Siden maktovertakelsen er Taliban de facto makthaverne i Afghanistan og flere vestlige land har vært skeptiske til å gi dem tilgang på midler.

