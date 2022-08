Ny hetebølge i Storbritannia kan føre til tørkealarm i enkelte områder

Fredag møtes den nasjonale tørkegruppen, som består av representanter fra myndighetene, vannselskaper og det britiske bondelaget NFU.

Det er ventet at gruppen vil erklære tørke for enkelte områder, særlig sør og øst i Storbritannia. Det vil i så fall føre til at vannselskapet blir pålagt å spare på vannressurser for å sikre forsyning og beskytte miljøet.

Det skjer etter at det denne uken er registrert temperaturer opp til 34 grader, samt at det er ventet at temperaturene vil stige ytterligere gjennom helgen.

Sist det ble erklært tørke i Storbritannia var i 2018 og i 2011, ifølge Sky News.

[ Fare for liv i ny hetebølge i Storbritannia ]