Kim erklærer seier over covid-19 – søsteren advarer Sør-Korea

Det har ikke vært noen nye smittetilfeller på nesten to uker, sier Kim og erklærer kampen mot viruset for vunnet.

Det sa han i en tale til landets helsearbeidere og forskere torsdag. Det isolerte landet stengte grensene enda mer og holdt viruset ute fram til et omikronutbrudd i mai som førte til svært strenge smitteverntiltak.

– Seieren vårt folk har oppnådd er et historisk øyeblikk som igjen viser verden hvor storslått vår nasjon er og hvor utemmelig vårt folk er, sa Kim.

Ifølge statlige nordkoreanske medier svarte tilhørerne med flere tusen hurrarop og brøt ut i tårer.

Nord-Korea har hevdet smitten skyldes objekter som er sendt over grensa fra Sør-Korea med ballonger. Kims søster Kim Yo-jong sier det vil få konsekvenser for Sør-Korea hvis det skjer igjen.

– Da vil vi ikke bare utrydde viruset, men også sørkoreanske myndigheter, sier lillesøster Kim.

Myndighetene i Sør-Korea har sagt at det ikke finnes bevis for at smitte har krysset grensen på den måten Nord-Korea hevder.

