Trump ber om penger fra støttespillere etter FBI-ransaking

– De prøver å stoppe Det republikanske parti og meg nok en gang. Lovløsheten, den politiske forfølgelsen og heksejakten må avsløres og stoppes, skrev Trump i e-poster og tekstmeldinger til støttespillere tirsdag, ifølge Reuters.

Den tidligere presidenten ba om politiske donasjoner som følge av ransakingen FBI foretok mandag.

Mandag sa USAs tidligere president Donald Trump at FBI hadde ransaket Florida-boligen hans, Mar-a-Lago. Ifølge New York Times skjedde ransakingen i forbindelse med etterforskningen av esker med gradert materiale Trump tok med seg til eiendommen etter at han gikk av som president i fjor.

Støtte fra republikanerne

Republikanske partifeller, deriblant republikanernes senatsleder Mitch McConnell, har også sagt at de mener ransakingen var politisk motivert og krever svar fra justisminister Merrick Garland, skriver BBC.

Verken Garland eller FBI har uttalt seg om saken, men Det hvite hus sa mandag at president Joe Biden ikke ble informert om ransakingen i forkant.

Demokratenes kongressleder Nancy Pelosi sa at hun ble informert om saken gjennom mediene.

– For å få en ransakingsordre må det være juridisk begrunnet. Ingen er over loven, selv ikke en president eller en tidligere amerikansk president, sa hun tirsdag til NBC.

Kaller NY-justisminister for rasist

Onsdag skal Trump forklare seg under ed i en domstol i New York. Bakgrunnen er en langvarig sivil etterforskning av hans eiendomsforretninger, som ledes av New York justisminister Letitia James.

Ekspresidentens selskap Trump Organization er anklaget for å ha feilrapportert verdien av flere av eiendommene Trump sitter på, som golfbaner og skyskrapere. I tillegg villedet organisasjonen angivelig långivere og skattemyndigheter.

– I New York i kveld. Møte med New Yorks rasistiske justisminister som får fortsette den største heksejakten i USAs historie, skriver Trump på sitt eget nettsted, Social Truth.

– Selskapet mitt og jeg blir angrepet fra alle kanter. Bananrepublikk!, legger han til.

