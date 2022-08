Trump avhøres i New York

Den tidligere presidenten er i hardt vær for tiden. Mandag ble Florida-hjemmet hans ransaket av FBI fordi de mente at han oppbevarte gradert materiale der. Onsdag skal han avhøres hos justisministeren i New York om en annen sak.

Trump er nemlig gjenstand for en langvarig sivil etterforskning ledet av justisminister Letitia James' kontor.

Saken dreier seg om at selskapet Trump Organization er anklaget for å ha feilrapportert verdien av flere av eiendommene Trump sitter på, som golfbaner og skyskrapere. I tillegg villedet organisasjonen angivelig långivere og skattemyndigheter.

Kaller NY-justisminister for rasist

– I New York i kveld. Møte med New Yorks rasistiske justisminister som får fortsette den største heksejakten i USAs historie, skriver Trump på sitt eget nettsted, Social Truth.

– Selskapet mitt og jeg blir angrepet fra alle kanter. Bananrepublikk!, legger han til.

James' advokater har undersøkt Trump Organization siden mars 2019. Tidligere i år konkluderte hun med at selskapets forretningspraksis var villedende og preget av svindel.

Avhøret av Trump kommer kort tid etter at New Yorks statsadvokat avhørte to av Trumps barn, Ivanka Trump og Donald Trump jr. Avhøret med Trump onsdag er et av de siste stegene i etterforskningen, skriver New York Times.

Samler penger fra støttespillere

Trump hevder at mandagens FBI-ransaking er politisk motivert og kaller aksjonen nok et angrep fra den radikale venstresiden i Demokratene. Han mener at ransakingen kommer fordi de ønsker at han ikke skal stille som presidentkandidat i 2024.

– De prøver å stoppe Det republikanske parti og meg nok en gang. Lovløsheten, den politiske forfølgelsen og heksejakten må avsløres og stoppes, skrev Trump i eposter og tekstmeldinger til støttespillere tirsdag, ifølge Reuters.

Den tidligere presidenten ba om politiske donasjoner som følge av FBIs ransaking.

Republikanske partifeller, deriblant republikanernes senatsleder Mitch McConnell, har også sagt at de mener ransakingen var politisk motivert og krever svar fra justisminister Merrick Garland, skriver BBC.

Demokrater: – Visste ingenting

Verken Garland eller FBI har uttalt seg om saken, men Det hvite hus sa mandag at president Joe Biden ikke ble informert om ransakingen i forkant.

Demokratenes kongressleder Nancy Pelosi sa at hun ble informert om saken gjennom mediene.

– For å få en ransakelsesordrer må det være juridisk begrunnet. Ingen er over loven, selv ikke en president eller en tidligere amerikansk president, sa hun tirsdag til NBC.

