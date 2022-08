Ilhan Omar ble presset i primærvalg, men vant

Valget ble overraskende tett. Omar har fått nasjonal oppmerksomhet og er med i den såkalte The Squad i Kongressen, en gruppe profiler fra venstresida.

Hun ble utfordret av Don Samuels i kampen om å bli partiets kongresskandidat i høst, og det ble tettere mellom de to enn ventet. Samuels erkjente nederlaget noen timer før også nyhetsbyrået AP utropte Omar til vinner.

Flere fra The Squad

I valgkampen har Samuels særlig kritisert Omars ønske om å redusere politibudsjettene. Han sier at det jevne resultatet viser at det er mulig å slå Omar, som allerede har to perioder i Representantenes hus.

– Kveldens seier viser hvor mye vårt distrikt tror på de felles verdiene vi kjemper for, og hvor mye de vil gjøre for å hjelpe oss å vinne, sier Omar.

To andre Squad-medlemmer vant sine primærvalg i forrige uke, Rashida Tlaib i Michigan og Cori Bush i Missouri.

Trump-venn vant

Tim Michels vant republikanernes primærvalg i Wisconsin og utfordrer guvernør Tony Evers i det som spås å bli et spennende valg i høst.

Valget kommer til å bli et av de mest betydningsfulle guvernørvalgene i høst, skriver amerikanske medier.

Michels er en forretningsmann som i en årrekke har støttet Republikanerne med penger. Han gikk seirende ut av et primærvalg som ble sett som en stedfortrederkrig mellom tidligere president Donald Trump og visepresident Mike Pence.

De støttet hver sin kandidat, men til slutt gikk Michels av med seieren foran Pence-kandidaten Rebecca Kleefisch. De to kandidatene mener begge at valget i 2020 var fikset, men bare Kleefisch ville avvise å gjøre om på godkjenningen av valgresultatet i delstaten i presidentvalget.

Michels har på sin side sagt at han holder alle muligheter åpne. Han har imidlertid ikke gått like langt som andre Trump-støttede kandidater, og svart vagt på spørsmål om hvorvidt han vil godkjenne et valgresultat i 2024 dersom Demokratene vinner og han er guvernør, skriver The Washington Post.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen