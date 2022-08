Domino’s Pizza må pakke sammen i pizzaens hjemland

Domino’s Pizza etablerte seg i Italia i 2015 og håpet å bli dominerende innenfor hjemmelevering. Slik gikk det ikke ettersom flere lokale restauranter begynte med hjemmelevering via selskap som Deliveroo og Just Eat under koronapandemien.

Det hele endte med at ePizza, som drev pizzakjedens restauranter i Italia, gikk konkurs i april, melder BBC.

– Covid-19-pandemien og de etterfølgende og vedvarende restriksjonene har fra et finansielt ståsted påført ePizza alvorlig skade, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Domino's Pizza har over 18.300 restauranter i over 90 land, men pizzaens hjemland er ikke lenger ett av dem.

[ Tørke truer Europas kornkamre – vil øke folks levekostnader ytterligere ]