Berlusconi vurderer å stille til valg igjen

Berlusconi, som leder det konservative partiet Forza Italia, sier i et radiointervju onsdag at mange har bedt ham stille, og at han derfor tenker på å gjøre det.

Den omstridte 85 år gamle politikeren satt i det italienske underhuset i en årrekke og var statsminister i drøyt ni år fordelt på tre omganger mellom 1994 og 2011. Tidlig i 2013 ble han valgt inn i senatet, men ble kastet ut i november samme år etter å ha blitt dømt for flere tilfeller av skattesvik. Han fikk ikke lov til å stille til valget igjen de neste seks årene. Siden 2019 har han sittet i EU-parlamentet.

Forza Italia deltar i høstens valg i samarbeid med Fratelli d'Italia (Italias brødre) og Ligaen, ledet av høyrepopulisten Matteo Salvini. Mens de har gått sammen, er sentrum og venstresiden for tiden fragmentert.

[ Fakta om Silvio Berlusconi ]

