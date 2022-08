USA godkjente Sverige og Finlands Nato-søknader

– Etter en demokratisk prosess har de valgt å slutte seg til Nato. Jeg tror det var og er et vendepunkt for alliansen og for mer sikkerhet og stabilitet, ikke bare for Europa og USA, men for hele verden, sa Biden før han skrev under på protokollen tirsdag.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson og Finlands president Sauli Niinistö snakket med Biden før godkjenningen.

– Han ville fortelle om den sterke støtten for en svensk og finsk søknad, sa Andersson etter samtalen.

Alle Natos 30 medlemsland må godkjenne søknadene for at Sverige og Finland blir medlem av Nato, og hittil har rundt halvparten av dem gjort det.

Senatet i USA godkjente Nato-søknadene 4. august. Signeringen var dermed å regne som en formalitet.

Nato mottar Sverige og Finlands søknader Generalsekretær Jens Stoltenberg mottar den svenske og finske Nato-søknaden.

